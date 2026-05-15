(Video) Pet novih radara na putu do Grčke snimaju najčešći prekršaj Srba, ovo su tačne lokacije

Na putu kroz Severnu Makedoniju do graničnog prelaza Evzoni postavljeno je pet novih radara za merenje brzine Radari su instalirani na deonici auto-puta koju Srbi najčešže koriste na putu ka Grčkoj Ako planirate put u Grčku, trebalo bi da znate da je na deonici od granice sa Srbijom kroz Severnu Makedoniju pa sve do prelaza Evzoni instalirano pet novih savremenih kamera koje beleže prekoračenja brzine. Na auto-putu kroz Severnu Makedoniju, na potezu ka graničnom