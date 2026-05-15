SAD i Iran odlažu pregovore o uranijumu: Fokus se seli na naftu i Ormuski moreuz

Čini se da su SAD i Iran stavili pregovore o zalihama obogaćenog uranijuma u Teheranu u drugi plan u pokušaju da okončaju rat, pri čemu obe strane sugeriršu da je to tema za kasniji datum.

Iran je "s Amerikancima došao do zaključka" da ta tema treba da se odloži za kasnije faze pregovora, ocenivši da je reč o "vrlo komplikovanom" pitanju, izjavio je u petak ministar spoljnih poslova Abbas Aragchi na konferenciji za novinare u Indiji. Govoreći u predsedničkom avionu Air Force One, američki predsednik Donald Trump rekao je da je spreman da pošalje američke snage da uklone iranski uranijum "u pravo vreme", sugerišući da je malo verovatno da bi ta