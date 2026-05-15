Direktor za strategiju MOL-a: Pregovori se odvijaju na tri nivoa, želimo dobar sporazum za NIS

Đerđ Bača, izvršni direktor za strategiju MOL Grupe, danas je na Biznis samitu 2026 u Beogradu na panelu posvećenom energetici izjavio da su pregovori o kupovini NIS-a u toku i da se odvijaju na tri nivoa. „MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum“, rekao je Bača, prenose mediji.

On je rekao da se pregovara sa prodavcem, sa Vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz SAD i EU. Zato, prema njegovim rečima, predstavlja izazov usklađivanje sa sankcijama OFAK-a, ali pregovori se nastavljaju i napreduju. Bača očekuje da, s obzirom da licenca koju je OFAK dao za pregovore ističe za sedam dana i da je američka praksa pokazala da se, ukoliko se pokaže napredak u pregovorima, da će se produžiti i rok za završetak pregovora o preuzimanju NIS-a.
Izvršni direktor MOL-a o pregovorima o NIS: Pregovori u kritičnoj fazi, najveći izazov rok do 22. maja

Nedeljnik pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
Biznis.rs pre 42 minuta
RTV pre 2 sata
N1 Info pre 1 sat
Bloomberg Adria pre 2 sata
NIN pre 1 sat
Udruženje policije traži da se odgovornost utvrđuje kroz institucije i zakon

Serbian News Media pre 8 minuta
Serbian News Media pre 13 minuta
Kurir pre 7 minuta
BizLife pre 7 minuta
B92 pre 13 minuta