Direktor za strategiju MOL-a: Pregovori se odvijaju na tri nivoa, želimo dobar sporazum za NIS

Đerđ Bača, izvršni direktor za strategiju MOL Grupe, danas je na Biznis samitu 2026 u Beogradu na panelu posvećenom energetici izjavio da su pregovori o kupovini NIS-a u toku i da se odvijaju na tri nivoa. „MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum“, rekao je Bača, prenose mediji.

On je rekao da se pregovara sa prodavcem, sa Vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz SAD i EU. Zato, prema njegovim rečima, predstavlja izazov usklađivanje sa sankcijama OFAK-a, ali pregovori se nastavljaju i napreduju. Bača očekuje da, s obzirom da licenca koju je OFAK dao za pregovore ističe za sedam dana i da je američka praksa pokazala da se, ukoliko se pokaže napredak u pregovorima, da će se produžiti i rok za završetak pregovora o preuzimanju NIS-a.