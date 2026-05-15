Do kraja dana Srbija će dati MOL-u svoj predlog za NIS

Srbija će svoj predlog za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona.

Regionalna energetska saradnja i unapređenje gasne infrastrukture u fokusu su sastanka ministara energetike više zemalja, koji se održava u Atini. Glavne teme su povezivanje tržišta, nove interkonekcije i obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja u uslovima globalne energetske krize. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za RTS iz Atine da su razgovori sa predstavnicima kompanije MOL nastavljeni i da ima izvesnog napretka. „Razgovori su