Fudbaleri Irana još uvek nisu dobili vize za Svetsko prvenstvo

Danas pre 3 sata  |  Beta
Predsednik Fudbalskog zaveza Irana Medhi Tadž izjavio je da fudbaleri Irana još nisu dobili vize za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, preneli su britanski mediji.

Hiljade navijača prisustvovalo je oproštajnom skupu reprezentacije u Teheranu pred početak turnira, koji startuje 11. juna, ali pitanje ulaska ekipe u Sjedinjene Američke Države i dalje nije rešeno. – Pitanje viza još nije rešeno. Sutra ili prekosutra imaćemo odlučujući sastanak sa FIFA. Moraju da nam daju garancije – rekao je Tadž za državnu agenciju IRNA, a preneo Bi Bi Si (BBC). On je dodao da iranska federacija još nije dobila potvrdu o tome kome su vize
