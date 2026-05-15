Fudbaleri Irana još uvek nisu dobili vize za Svetsko prvenstvo

Predsednik Fudbalskog zaveza Irana Medhi Tadž izjavio je da fudbaleri Irana još nisu dobili vize za predstojeće Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u SAD, Kanadi i Meksiku, preneli su britanski mediji.

Hiljade navijača prisustvovalo je oproštajnom skupu reprezentacije u Teheranu pred početak turnira, koji startuje 11. juna, ali pitanje ulaska ekipe u Sjedinjene Američke Države i dalje nije rešeno. – Pitanje viza još nije rešeno. Sutra ili prekosutra imaćemo odlučujući sastanak sa FIFA. Moraju da nam daju garancije – rekao je Tadž za državnu agenciju IRNA, a preneo Bi Bi Si (BBC). On je dodao da iranska federacija još nije dobila potvrdu o tome kome su vize