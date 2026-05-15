Novi bilans žrtava u Kijevu: Najmanje 12 mrtvih i 57 povređenih

Broj žrtava masovnog ruskog bombardovanja koje je pogodilo Kijev u noći između srede i četvrtka porastao je na 16, dok je 57 povređeno.

Poginulo je i dvoje dece, saopštila je večeras Nacionalna služba za vanredne situacije Ukrajine na Telegramu. „Radovi se i dalje nastavljaju u Kijevu na ruševini zgrade koja je u ruskom raketnom napadu sravnnjena sa zemljom, od prvog do devetog sprata“, rekao je večeras ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u svom obraćanju četvrtkom. Gradonačelnik glavnog grada Ukrajine Vitalij Kličko je ranije danas proglasio petak, 15. maj, nacionalnim danom žalosti u znak