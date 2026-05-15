Starović u Vašingtonu sa kongresmenima i predstavnicima Američko – izraelskog komiteta

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović razgovarao je drugog dana posete Vašingtonu sa kongresmenima Patrikom Hariganom iz Severne Karoline i Robertom Aderholtom iz Alabame o daljem jačanju srpsko-američkih odnosa.

Oba sagovornika su izrazila veliko interesovanje za dalje jačanje američko-srpskih odnosa, posebno u kontekstu predstojećeg Strateškog dijaloga između dve zemlje, saopšteno je iz Starovićevog kabineta. Kongresmen Aderholt je prihvatio poziv da se priključi Srpskom kokusu u Kongresu SAD, čiji je kongresmen Harigan član od ranije. Starović se takođe sastao sa Elen Džermejn, specijalnom izaslanicom Stejt departmenta za pitanja Holokausta. U razgovoru je razmenjeno