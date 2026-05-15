Tramp „veoma impresioniran“: Predsednik SAD u Sijevoj rezidenciji i bogatim radnim ručkom završio posetu Kini

Američki predsednik Donald Tramp završio je danas posetu Pekingu sastankom u rezidenciji kineskog predsednika Si Đinpinga.

Si je poveo predsednika Trampa u obilazak Džongnanhaja, strogo čuvanog kompleksa u kome žive i rade najviši kineski zvaničnici. Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon obilaska, Tramp je rekao da je u razgovorima sa Sijem bilo reči o trgovini, Iranu i „mnogim drugim stvarima“. Tokom šetnje po Džongnanhaju, Tramp je primetio „najlepše ruže koje je iko ikada video“, prenosi Bi-Bi-Si (BBC), koji dodaje da je američki predsednik rekao da će mu Si pokloniti ruže