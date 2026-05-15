Završen protest studenata i građana ispred RTS: Nisu zadovoljni izveštavanjem o nasilju danas ispred Pravnog fakulteta, zovu sve da dođu 23. maja u Beograd

Par hiljada studenata i građana okupilo se večeras ispred zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici, sa zahtevom da Javni servis u Dnevniku 2 emituje informacije o incidentima tokom blokade saobraćaja ispred beogradskog Pravnog fakulteta.

Učesnici skupa su se okupili kod zgrade tog fakulteta odakle su oko 18.30 časova krenuli ka zgradi RTS. Skup je organizovan na poziv studenata u blokadi. Iako je RTS objavio izveštaj o nasilju, studenti i građani okupljeni ispred RTS-a nisu zadovoljni načinom na koji je RTS o tome, kao ni vremenom. Podsetimo, vest je objavljena u 18. minutu Dnevnika. Studenti su pozvali okupljene građane da dođu na protest 23. maja na Slaviji. Potom su oglasili kraj protesta. Tokom