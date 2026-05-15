Iz Kine sve u đubre: Ništa iz Pekinga nije smelo u Trampov avion pre poletanja, američko osoblje pobacalo predmete dobijene od kineskih zvaničnika

Američko osoblje Bele kuće prikupilo je i bacilo sve predmete koje su kineski zvaničnici podelili američkoj delegaciji pre ukrcavanja u predsednički avion Air Force One na aerodromu u Pekingu, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe delegacije.

Dopisnica lista "Njujork Posta" iz Bele kuće, Emili Gudin, objavila je na mreži X da američko osoblje nije dozvolilo unošenje bilo kakvih kineskih predmeta u avion. "Američko osoblje uzelo je sve što su kineski zvaničnici podelili delegaciji, uključujući akreditacije, privremene telefone i bedževe, i bacilo ih u kantu pre ukrcavanja u Air Force One. Ništa iz Kine nije smelo u avion", poručila je ona u objavi na platformi "X". Predsednik Sjedinjenih Američkih Država