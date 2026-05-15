Posle prolećnog jutra stiže dramatičan obrt vremena: Moguće jake oluje i obilne padavine

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i na planinama povremeno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do 13, a najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne očekuje promenljivo oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena. U subotu se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim