Zvezda zakazala večiti derbi! Furiozan finiš crveno-belih u majstorici za polufinale ABA lige

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale ABA lige pobedom nad Cedevita Olimpijom u majstorici u Beogradu – 95:86 (27:15, 22:31, 17:24, 29:16).

Crveno-beli su tako zakazali večiti derbi protiv Partizana u borbi za mesto u finalu regionalne lige. Drugi polufinalni par su Budućnost iz Podgorice i Dubai. Ekipa Saše Obradovića povela je 1:0 u četvrtfinalnoj seriji pobedom u Beogradu, ali je Cedevita uzvratila udarac na svom terenu (1:1). Odluka je pala u Srbiji, a crveno-beli su uspeli da slome otpor upornih gostiju. Zvezda je odlično ušla u duel i vodila je 12 razlike nakon prve četvrtine, ali su gosti uspeli