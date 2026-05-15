Marta Kos u Prištini: "Na putu ka EU potrebno konstruktivno angažovanje u dijalogu sa Beogradom"

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos sastala se u Prištini sa vršiteljkom dužnosti predsednice u Prištini Aljbuljenom Hadžiju i sa premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.

Kos je razgovarala i sa šeficom kancelarije Evropske unije u Prištini Evom Palatovom, kao i predstavnicima civilnog sektora. Posle sastanka sa Kurtijem, koji je za Prištinu zatražio status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ona je poručila da je "Evropska unija tu da pomogne Kosovu na putu evroatlantskih integracija, za šta su potrebne brze i odlučne reforme i politička stabilnost". Armend NIMANI / AFP / Profimedia "Napredak u težnjama Kosova ka Evropskoj