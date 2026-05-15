Srpski kokus u Kongresu SAD jači za dva nova člana

Ambasador Republike Srbije u SAD Dragan Šutanovac sastao se sa članovima Predstavničkog doma Anom Paulinom Lunom sa Floride i Robertom Aderholtom iz Alabame, sa kojima je razgovarao o odnosima Srbije i SAD, aktuelnim međunarodnim temama i mogućnostima za dalje jačanje saradnje u Kongresu.

Tokom razgovora, Ana Paulina Luna i Robert Aderholt prihvatili su poziv ambasadora Šutanovca da pristupe Srpskom kokusu u Kongresu SAD, što predstavlja dodatno jačanje pozicije Srbije i srpskih interesa u američkom Kongresu. U poslednjih šest meseci Srpskom kokusu pridružila su se četiri nova člana: Ana Paulina Luna sa Floride, Robert Aderholt iz Alabame, Pet Harigen iz Severne Karoline i Viktorija Sparc iz Indijane, čime je nastavljeno jačanje prisustva i uticaja