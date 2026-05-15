Tramp završio posetu Kini, napustio Peking nakon sastanaka sa Sijem

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napustio je Peking i na putu je za SAD nakon niza sastanaka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, usmerenih na rešavanje otvorenih nesuglasica između dve najveće svetske ekonomije.

Avion američkog predsednika "Air Force One" poleteo je sa Međunarodnog aerodroma u Pekingu, nakon ceremonije ispraćaja na pisti, preneo je CNN. Tramp je, kako se navodi, stisnuo pesnicu dok se ukrcavao u avion, dok su okupljeni u plavoj odeći mahali američkim i kineskim zastavama i pozdravljali odlazak američke delegacije. Tokom trodnevne posete Kini, Tramp je učestvovao u državnom banketu, posetama istorijskim lokalitetima, bilateralnoj čajanci i radnom ručku sa