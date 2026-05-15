Upozorenje RHMZ na nepogode za vikend: U nedelju obilnije padavine

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje da će do kraja sedmice u Srbiji očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova sa grmljavinom, lokalnom pojavom grada i jakim, odnosno olujnim vetrom.

Kako je navedeno na sajtu RHMZ-a, u pojedinim delovima zemlje očekuju se i obilnije padavine, dok će za konkretne lokacije biti izdata hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Na osnovu podataka sa meteoroloških stanica trenutno je na području Subotice i Sombora zabeležena gramljavina sa kišom, uz pad temperature, pa je u 17 sati u Somboru izmereno 14 stepeni Celzijusa, a na Paliću četiri stepena više. U Smederevskoj Palanci izmereno je 19 stepeni, uz