Jezivi detalji slučaja “Baja”: Telo navodno spaljeno pored auto-puta

Telo Aleksandra Nešovića Baje, zbog čijeg je nestanka ranije uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić, pronađeno je pored auto-puta kod Šimanovaca, prenosi list Danas, pozivajući se na više izvora iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Danas, Nešovića je navodno hicima iz vatrenog oružja usmrtio Saša Vuković, poznatiji kao Boske, u jednom restoranu na Senjaku, gde je Nešović, kako se tvrdi, sedeo u društvu sa Veselinom Milićem. Kako navodi isti izvor, Milić je navodno organizovao sastanak sa ciljem da pomiri Vukovića i Nešovića, koji su ranije bili u sukobu. Međutim, prema tim informacijama, ubrzo je došlo do svađe, nakon čega je Vuković navodno