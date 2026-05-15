Kriza u Realu se produbljuje: Mbape i trener u različitim pričama

Napadač Kilijan Mbape izjavio je da mu je trener Alvaro Arbeloa rekao kako je trenutno „četvrti napadač“ u ekipi Real Madrida, nakon što je francuski fudbaler meč protiv Real Ovijeda počeo sa klupe.

Mbape se vratio na teren posle povrede butine u pobedi Reala rezultatom 2:0, ali je njegov ulazak u igru u 69. minutu na stadionu Santjago Bernabeu ispraćen zvižducima dela domaćih navijača. Francuski reprezentativac poslednjih nedelja nalazi se na meti kritika zbog navodne nedovoljne posvećenosti timu, posebno nakon što nije bio spreman za „El Klasiko“ protiv Barselone, u kojem je katalonski klub osigurao titulu prvaka Španije. „Veoma sam dobro, potpuno spreman.