Novo upozorenje RHMZ: Danas popodne i sutra u toku dana moguće nepogode

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na potencijalne vremenske nepogode koji će danas popodne i sutra u toku dana i uveče pogoditi veći deo Srbije.

Danas se nepogode očekuju izlovano dok će sutra biti rasprostranjenije. "Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju do kraja sedmice lokalno će biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Grmljavinske nepogode danas posle podne danas biće retka (izolovana) pojava, dok će sutra biti rasprostranjenije", navodi se u saopštenju Rebubličkog