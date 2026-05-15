Crna Gora i Srbija razmenile saopštenja: Podgorica odbacuje tvrdnje o usmerenosti jubileja nezavisnosti protiv Srbije, Beograd optužuje za napad na predsednika Vučića

Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i Srbije razmenila su saopštenja povodom jubileja obnove crnogorske nezavisnosti i izjava predsednika Aleksandra Vučića, pri čemu je Podgorica ocenila da je neprihvatljivo da se taj događaj predstavlja kao usmeren protiv Srbije ili srpskog naroda, dok je Beograd odgovorio da Crna Gora bez povoda konstruiše napad na predsednika Srbije i narušava međudržavne odnose.

U saopštenju Ministarstvo je navelo da sa žaljenjem konstatuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obeležavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima i međusobnom poštovanju dve međunarodno priznate države. Crna Gora je 21. maja 2006, slobodnom voljom svojih građana, na demokratskom referendumu, obnovila svoju nezavisnost u punom skladu sa