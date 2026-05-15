Kos: Za napredak evrointegracija Kosova neophodno je konstruktivno angažovanje u dijalogu sa Srbijom

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da je za napredak evrointegracija Kosova neophodno konstruktivno angažovanje u dijalogu sa Srbijom.

Marta Kos Foto: Srđan Ilić "To znači i potrebu rešavanja pitanja vezanih za srpske institucije na inkluzivan način, u konsultacijama sa srpskom zajednicom i u okviru dijaloga", rekla je Kos, prenosi portal Kosovo onlajn. Ona je na konferenciji za novinare sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem rekla i da nema bezbednosti u Evropi bez Kosova, jer se proces proširenja Evropske unije danas ne vidi samo kao širenje Unije, već se tiče povećanja bezbednosti. Kako prenosi