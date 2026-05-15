Počelo suđenje studentima optuženim posle Vidovdanskog protesta za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja (VIDEO)

Suđenje studentima koji su privedeni nakon Vidovdanskog protesta 28. juna, zbog sumnje da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja, danas je zvanično počelo. Devetoro studenata negiralo je krivicu i njihovi advokati smatraju da u optužnom predlogu nema elemenata krivičnog dela koje im se stavlja na teret. Traže da se iz spisa predmeta izuzme tajni snimak koji je sačinila BIA, što je prema stavu odbrane, jedini konkretan dokaz tužilaštva.

Foto: Ana Mihaljčić U narodnoj nošnji u Viši sud u Beogradu, došao je deo studenata kojima se sudi za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Ispred Palate pravde, dočekali su ih i građani, kako bi im pružili podršku pred početak suđenja. “Smatrali smo da je ova odeća bila najpriličnija ovom postupku, da se dokaže da, da se sudi Srbima, da se sudi srpskoj deci. Svako je došao iz svog kraja, u svojoj nošnji, da pokaže ko je i šta je”, rekao je okrivljeni student