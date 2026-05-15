Poznato kada Srbija nastupa u finalu Evrovizije u Beču

Srbija će u finalu ovogodišnje Pesme Evrovizije u subotu, 16. maja u Beču nastupiti pod rednim brojem devet, odlučeno je rano jutros, prenela je Radio-televizija Srbije.

Grupa "Lavina" Foto: Tanjug/ AP Photo/ Martin Meissner Na Evrosongu Srbiju predstavlja grupa "Lavina" sa pesmom "Kraj mene". Osim Austrije kao domaćina i zemalja koje su direktno ušle u finale – Velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije – u finalu će, posle dve polufinalne večeri, nastupiti i Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija,