Vojni napad na Tajvan imao bi globalne posledice (VIDEO)

Stručnjaci veruju da bi, u budućnosti, Tajvan mogao da bude predmet sukoba, koji bi imao globalne razmere. Tajvan, koji je samoupravna teritorija na koju Kina polaže pravo i naziva je kineski Tajpej, bio je predmet razgovora kineskog i američkog predsednika, jer je pitanje Tajvana odavno kamen spoticanja između Vašingtona i Pekinga. U praksi, Tajvan ima svoju vladu, vojsku, ekonomiju, izbore... ali mu je međunarodni status ograničen zbog politike „jedne Kine“ koju podržava većina zemalja - zbog stalnog

Tajpej, Tajvan. Foto: Lisanto / Unsplash Posle sastanka dvojice najmoćnijih lidera u kineskoj prestonici, gde je Si upozorio Trampa na, kako je rekao, moguće sukobe, pa čak i međusobne konflikte zbog Tajvana – američki predsednik najavljuje da će sledeće nedelje odlučiti hoće li prodati veću količinu oružja Tajvanu. Stanovnici njegovog glavnog grada, Tajpeja, nadaju se da nijedna strana neće produbljivati problem. "Ljudima sa obe strane Tajvanskog moreuza potreban