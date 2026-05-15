"Da li druge državnike dovodite ovde?" – "Bio je Putin tu" – "Sviđa mi se to" Si nije ukazao čast Trampu samo u carskom vrtu: Nijedan kineski avion nad Tajvanom

Vlasti Tajvana, ostrva koje Peking smatra teritorijom Kine, saopštile su danas da nije otkrivena nikakva aktivnost kineskih aviona 14. maja, tokom prvog dana državne posete američkog predsednika Donalda Trampa Kini.

BBC prenosi da je Ministarstvo nacionalne odbrane u Tajpeju dodalo da je zaključno sa šest sati jutros po lokalnom vremenu pratilo sedam kineskih ratnih brodova i jedan zvanični brod koji su delovali oko ostrva u periodu od 24 sata. Britanski medijski servis navodi da su kineske vojne aktivnosti oko ostrva tokom cele ove sedmice bile niskog intenziteta, a najveći broj slučajeva je zabeležen u ponedeljak, kada je Tajpej otkrio pet letova kineskih aviona i