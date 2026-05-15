Formiranje vlade u Sloveniji: Janša sa Demokratama i trojkom okupljenom oko NSi nastoji da formira četvrtu vladu

Stranke desnog centra i desnice koje su usaglasile polazne osnove za koalicioni sporazum o formiranju nove slovenačke vlade - Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, Demokrate Anžeja Logara kao i Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS) i Fokus, narednih dana će na stranačkim organima razmatrati njegov sadržaj.

Kako prenosi novinska agencija STA, tok pregovora i priprema koalicionog sporazuma u Sloveniji trebalo je juče da bude na dnevnom redu Demokrata. Ostale stranke će to, prema najavama, učiniti najkasnije do ponedeljka. U subotu će zasedati i stranka Resnica. Lider SDS Janez Janša, koji zajedno sa Demokratama i trojkom okupljenom oko NSi nastoji da formira četvrtu vladu pod svojim vođstvom, početkom nedelje saopštio je da su najverovatniji koalicioni partneri