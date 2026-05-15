Oglasio se direktor za strategiju MOL grupe: Pregovori oko NIS-a i dalje u toku, učestvuje nekoliko timova na više nivoa

Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum.

Đerđ Bača je to rekao na panelu o energetici na Biznis samitu u Beogradu, dodajući da nekoliko timova pregovara na više nivoa oko kupoprodaje NIS-a. Bača je kazao da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa Vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz SAD i EU. Naveo je da je izazov uskladiti se sa sankcijama spoljnih regulatora (OFAK), ali je dodao da će se pregovori nastaviti i da će napredovati. Na pitanje u kolikom procentu je postignut dogovor, Bača nije