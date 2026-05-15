Opšti haos u Madridu! Kilijan Mbape stao pred novinare, pa izneo niz žestokih optužbi: "Trener mi je rekao..."

Kriza u Real Madridu uzdrmala je sve delove kluba, a Kilijan Mbape se ne trudi da požar ugasi.

Čak naprotiv, Francuz je svojim izjavama za novinare dodatno rasplamsao vatru! Real je savladao Ovijedo sa 2:0 i to bez Mbapea u startnih 11, što je francuskoj zvezdi zasmetalo te je izneo niz žestokih optužbi na račun Alvara Arbeloe. - Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam tek četvrti izbor u napadu. Ispred mene su Mastantuono, Vinisijus i Gonzalo. Bio sam spreman da počnem, ali to je njegova odluka i moram da je poštujem. Nisam ljut - rekao je Mbape posle