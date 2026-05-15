Počelo odbrojavanje! Godinu dana do najvećeg svetskog događaja u Srbiji, na Ušću upriličen impresivan vatromet (video)

Ulazak u završnu godinu priprema za najveći međunarodni događaj Ekspo 2027 koji će Srbiju pozicionirati među globalnim destinacijama budućnosti svečano je obeležen širom Srbije.

Tim povodom je u 21 čas na beogradskom Ušću upriličen veliki vatromet. Vatromet je bio spektakularan sa nizom sinhronizovanih eksplozija u crvenim, belim, plavim i zelenima bojama, a utisak su dodatno pojačavale refleksije svetlosti na reci. Prethodno, u više gradova Srbije organizovani su performansi i plesne aktivacije u javnom prostoru, koje su simbolično povezale građane kroz muziku, igru i zajedničku energiju. Na trgovima i šetalištima u Subotici, Čačku,