Puklo jedinstvo u BRIKS! Sastanak šefova diplomatija u Nju Delhiju okončan bez zajedničkog saopštenja, podele sve vidljivije od rata u Iranu (foto)

Dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja BRIKS-a završen je danas u Nju Delhiju bez zajedničkog saopštenja zbog "različitih stavova među nekim članicama" o situaciji na Bliskom istoku, saopštila je Indija kao domaćin skupa.

Članice su izrazile svoje stavove i podelile niz perspektiva o pitanjima koja uključuju suverenitet, pomorsku bezbednost i zaštitu civilne infrastrukture i života civila na Bliskom istoku, navodi se u saopštenju. Navodi se da je "jedna članica imala rezerve" u vezi sa delovima odeljaka koji se bave Pojasom Gaze i bezbednošću u Crvenom moru. BRIKS obuhvata Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu, Južnu Afriku, Etiopiju, Egipat, Iran, Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) i