"Rumunska zastava zaslužuje da se vijori u Jerusalimu": Izrael zatražio od Bukurešta premeštanje ambasade

U govoru u Parlamentu u Bukureštu zamenik premijera Izraela Jariv Levin je danas tražio da Rumunija preseli ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. "Verujem da rumunska zastava zaslužuje da se vijori u gradu velikih kraljeva Davida i Solomona", rekao je Levin koji je i ministar pravosuđa, preneo je Tajms of Izrael.

Ocenio je da je "Rumunija zbog svoje politike prema Izraelu simbol moralne snage i svetionik pravde". U januaru je, uprkos nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua, tadašnji rumunski premijer Marsel Čolaku pozvao Netanjahua u posetu Bukureštu. Levin je rekao da "neki, umesto da budu solidarni" sa Izraelom "cinično zloupotrebljavaju međunarodno pravo" da mu uskrate pravo na samoodbranu. "Umesto da budu uz premijera