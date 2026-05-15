Šansa da nekome promenite život: Danas dobrovoljno davanje krvi na dve lokacije

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na dve lokacije.

Građani će krv moći da daju u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" u Vinči, i to u periodu od 11 časova do 15 časova. Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje