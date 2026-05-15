Sve za titulu: Nestvarno šta je Gvardiola obećao svakom igraču Barnlija ako zaustave Arsenal
Kurir pre 53 minuta
Dva kola pre kraja Premijer lige, situacija je takva da se Arsenalu posle 22 godine smeši titula. "Tobždije" imaju dva boda više u odnosu na Mančester siti i relativno lak raspored.
Dočekuju 18. maja Barnli, koji je već ispao iz lige, a u poslednjem kolu 24. maja gostuju Kristal Palasu, koji takođe nema nikakve rezultatske ambicije. Ipak, u Mančester sitiju ne gube nadu. Posebno Pep Gvardiola. Prema navodima iz engleskih medija, menadžer "Građana" je navodno obećao luksuzan motivacioni bonus igračima Barnlija ukoliko uspeju da naprave iznenađenje i zaustave Arsenal. Kako se tvrdi, reč je o Roleks satovima, poklonu koji bi dobio svaki igrač