Završeno prvo ročište studentima uhapšenim nakon Vidovdana, izneta odbrana

Završeno je ročište studentima koji su uhapšeni posle Vidovdanskog protesta i koji se terete za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja. Kako Mašina saznaje, advokati studenata su izneli odbranu, a na sledećem ročištu će i studenti izneti svoju. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za sredinu juna.

Danas je održano prvo ročište za devet studenata koji se terete za krivično delo pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja u saizvršilaštvu. „Ostalo je još samo da se mi branimo na sledećem ročištu, danas je isteklo vreme tokom kog možemo da budemo unutra, pa nismo stigli to”, naveo je za Mašinu student Nikola Popović, jedan od optuženih u ovom postupku. Podsećamo,