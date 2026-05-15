Lazarević novi v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš

Vlada Srbije je za novog vršioca dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš (UKC) imenovala direktora Instituta „Niška Banja“ Milana Lazarevića, a istovremenoje sa te funckije razrešila dosadašnjeg v.d. direktora UKC Zorana Perišića.

Lazarević je docent je na Medicinskom fakultetu u Nišu, na katedri za mikrobiologiju i imunologiju. On je specijalista transfuzijske medicine, specijalista hematologije, doktor nauka iz oblasti imunologije. On trenutno obavlja više političkih funkcija jwe jw predsednik niškog Pokreta za narod i državu, odbornik je u Skupštini grada Niša na listi koalicije oko SNS „Aleksandar Vučić-Niš sutra“, a od prošle jeseni je i predsednik privremenog Saveta Fakulteta srpskih