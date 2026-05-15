Apokaliptični prizori u Rusiji: Stigla osveta za masakr u Kijevu, gori pola zemlje (video)

Ukrajinska vojska navodno je tokom noći 15. maja izvela veliki napad dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više ruskih regiona, objavili su ruski Telegram kanali, a prenosi Kijev Independent.

Fotografije i snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju ogroman požar u području rafinerije nafte u Rjazanju, jedne od najvećih u Rusiji. Iznad grada su se i tokom jutra nakon napada dizali veliki stubovi dima. Rjazanjska rafinerija, koja godišnje preradi više od 17 miliona tona nafte, već je više puta bila meta ukrajinskih napada zbog svoje uloge u snabdevanju ruske ratne mašinerije gorivom. Guverner Rjazanjske oblasti Pavel Malkov izjavio je da su