Objavljene nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin narednih sedam dana

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 223 dinara, a benzin 191 dinar. Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 22. maja. U odnosu na prošlu nedelju, nema promena. Prema podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla za 1,63 odsto na 102,787 dolara, a nafte Brent za 1,35 odsto na 107,196 dolara.