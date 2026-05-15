Akademski plenum: „Vučić je pomilovanjima nasilnika otvorio vrata novom nasilju“

Inicijativa Akademski plenum osudila je danas nasilje ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom odavanja pošte stradalima u padu nadstrešnice kada je ugrožen život starijeg građanina. "Ovo je posledica politike u kojoj se nasilnici štite, žrtve ponižavaju, a institucije ćute.

Odgovornost za ovakvu atmosferu ima ime i prezime: Aleksandar Vučić", naveli su iz Akademskog plenuma u saopštenju. Istakli su da je Vučić, pomilovanjima prethodnih prestupnika, poslao jasnu poruku da je "nasilje nad studentima i građanima prihvatljivo ako služi režimu". "Kada predsednik države nagrađuje nekažnjivost, onda se nasilje više ne dešava slučajno - ono postaje politički metod", poručili su iz Akademskog plenuma. Dodali su da je posebno sramno što se sve