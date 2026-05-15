AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj zbog početka vikenda

Pojačan saobraćaj očekuje se danas u popodnevnim i večernjim satima zbog završetka radne nedelje i početka vikenda, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na autoputevima, prilazima većim gradovima, kao i na deonicama ka turističkim centrima, moguća je usporena vožnja i moguće su povremene gužve. Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju oko tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.