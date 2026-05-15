Boban Rajić Novostima i Politici dodao i NIN - šta još ima u vlasništvu

Boban Rajić, koji je u novinsko-izdavačku delatnost kročio u avgustu 2019. godine kupovinom Večernjih novosti, pa potom postao vlasnik Politika novina i magazina, postao je vlasnik i magazina NIN.

Naime, kako je saopštilo preduzeće NIN d.o.o. - upravo se na preduzeće Politika novine i magazini prenosi vlasništvo nad celokupnim izdavačkim portfoliom i pravima nad brendom NIN. Već je imenovan i glavni i odgovorni urednik, iako promena vlasništva nije registrovana u APR-u. Društvo za novinsko-izdavačku delatnost NIN d.o.o. prenosi vlasništvo nad svojim celokupnim izdavačkim portfoliom i pravima nad brendom NIN (Nedeljne informativne novine) na kompaniju