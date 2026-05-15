EPS: Teške rudarske mašine prešle preko korita reke Kolubare kako bi se nastavila proizvodnja uglja

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da je teška rudarska mehanizacija, pod nadzorom stručnjaka iz Rudarskog basena "Kolubara" preko korita reke Kolubare prešla sa Polja "G" na nove radne pozicije, što je bila, kako je istaknuto, jedna od najobimnijih akcija u poslednjih nekoliko godina, koja će omogućiti nastavak stabilne proizvodnje uglja u tom basenu. Kako je precizirano, za 48 sati su preko reke prešle dva bagera - "glodar 4" i "glodar 2", "bandvagen 2",