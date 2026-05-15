MSP Crne Gore: Neprihvatljivo i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske nezavisnosti pokušava predstavljati kao čin usmeren protiv Srbije ili srpskog naroda

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da je neprihvatljivo i politički neodgovorno da se jubilej obnove crnogorske nezavisnosti pokušava predstavljati kao čin usmeren protiv Srbije ili srpskog naroda, prenela je Radio-televizija Crne Gore.

U saopštenju Ministarstvo je navelo da sa žaljenjem konstatuje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i povodom obeležavanja jubileja obnove crnogorske nezavisnosti nastavlja sa retorikom koja ne doprinosi dobrosusedskim odnosima i međusobnom poštovanju dve međunarodno priznate države. Crna Gora je 21. maja 2006, slobodnom voljom svojih građana, na demokratskom referendumu, obnovila svoju nezavisnost u punom skladu sa Ustavnom poveljom Državne zajednice Srbije i