Otvorene prijave za volontiranje na izložbi Ekspo 2027

Prijave za program volontera "Ekspo Plejmejkers", na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027" u Beogradu, otvorene su danas, saopštilo je preduzeće Expo 2027.

Prijave za volontiranje otvorene su za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta putem posebne volonterske platforme koju zainteresovani mogu pronaći na linku, a biće potrebno više od 20.000 volontera, precizirano je u saopštenju. Sve dodatne informacije o prijavama za volonterski program Ekspa 2027 mogu se pronaći i na zvaničnoj internet stranici specijalizovane izložbe. Budući volonteri, kako je navedeno, moći će da se prijave za jednu od 48 različitih