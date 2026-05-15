Suđenje studentima uhapšenim nakon protesta na Vidovdan, okupljanje ispred Palate pravde

U Palati pravde počelo suđenje optuženim studentima za pripremanje nasilnih promena ustavnog uređenja, a koji su uhapšeni posle protesta 28. juna na Vidovdan u Beogradu.

Studenti su se jutros okupili ispred Pravnog fakulteta i krenuli u protestnu šetnju do Višeg suda u znak podrške kolegama. Jutro nakon jučerašnjeg dvostrukog incidenta - gaženja i nasrtanja na studente i građane kod Pravnog fakulteta, proteklo je mirno. U prvom incidentu, tokom održavanja 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu čovek u automobilu pokušao nasilno da prođe raskrsnicu koju su tim povodom blokirali studenti i građani, izašao iz kola i