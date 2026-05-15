Tramp završio posetu Pekingu, kaže da odlazi veoma impresioniran

Američki predsednik Donald Tramp završio je danas posetu Pekingu sastankom u rezidenciji kineskog predsednika Si Đinpinga.Si je poveo predsednika Trampa u obilazak Džongnanhaja, strogo čuvanog kompleksa u kome žive i rade najviši kineski zvaničnici.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon obilaska, Tramp je rekao da je u razgovorima sa Sijem bilo reči o trgovini, Iranu i "mnogim drugim stvarima". Tokom šetnje po Džongnanhaju, Tramp je primetio "najlepše ruže koje je iko ikada video", prenosi BBC, koji dodaje da je američki predsednik rekao da će mu Si pokloniti ruže za ružičnjak Bele kuće. Tramp je takođe pomenuo moguću posetu kineskog predsednika SAD 24. septembra. "Kao i kod recipročne trgovine,