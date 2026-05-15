Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 22. maja, uredba o cenama produžena do 23. juna

Evrodizel i benzin će koštati isto, dizel za poljoprivrednike 184 dinara, akcize smanjene od danas.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je da će cene goriva u Srbiji ostati nepromenjene do 22. maja 2026. Litar evrodizela koštaće 223 dinara, a benzin evropremijum BMB 191 dinar. Dizel za poljoprivrednike biće 184 dinara po litru.

Ove cene važe sedam dana i objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti su dužni da ih primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95, produžena je do 23. juna 2026. godine. Vlada Srbije smanjila je akcize na derivate od danas, ali cene goriva ostaju iste.