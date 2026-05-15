Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene do 22. maja, uredba o cenama produžena do avgusta

Naslovi.ai pre 55 minuta

Evrodizel i benzin koštaju isto, uredba o ograničenju cena derivata produžena do polovine avgusta 2026.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je da će cene goriva u Srbiji ostati nepromenjene do 22. maja 2026. Litar evrodizela koštaće 223 dinara, a benzin evropremijum BMB 191 dinar. Dizel za poljoprivrednike biće 184 dinara po litru. RTV Serbian News Media Biznis.rs Nova ekonomija RTV Novi Pazar

Ove cene važe sedam dana i objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti su dužni da ih primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva. RTS Radio 021 In medija

Vlada Srbije produžila je 23. marta Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte, koja će važiti još 150 dana, odnosno do polovine avgusta 2026. godine. Uredba propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95. RTV Novi Pazar