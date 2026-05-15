Vremenska prognoza Srbije za 15. do 17. maj 2026: sunčano pre podne, pljuskovi i grmljavina popodne, nestabilno i hladnije vikendom

Danas pretežno sunčano, posle podne lokalni pljuskovi i grmljavina; vikend donosi nestabilno vreme sa kišom, gradom i jakim vetrom, uz pad temperature i svežije dane.

Danas u Srbiji pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, dok će posle podne biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, povremeno jak u Vojvodini i na planinama. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 13 stepeni, a dnevne od 22 do 26 stepeni. Prvi pljuskovi očekuju se već oko podneva na zapadu Srbije, naročito u Podrinju i Kolubarskom okrugu. U poslepodnevnim satima oblačni sistemi sa kišom i grmljavinom premeštaju se preko severozapadnih i centralnih predela, sa pljuskovima i grmljavinom koji će se širiti na ostale delove zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za grmljavinske nepogode danas i sutra, kao i za obilne padavine u istočnoj Srbiji u nedelju. Pljuskovi i grmljavine lokalno će biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja, a za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Grmljavinske nepogode danas posle podne biće retka pojava, dok će sutra biti znatno rasprostranjenije, sa lokalnom pojavom grada i jakim ili olujnim vetrom u najintenzivnijim zonama.

U subotu, 16. maja, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz lokalnu pojavu grada i jak ili olujni vetar u najintenzivnijim zonama. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći skretanje na zapadni. RTK

Vikend u Novom Sadu biće nestabilan sa kišom i pljuskovima, temperaturom od 14 do 20 stepeni u subotu, dok će u nedelju biti tmurno, svežije i kišovito sa najnižom temperaturom od 11 i najvišom od 14 stepeni. Ponedeljak i utorak donose promenljivo oblačno vreme sa temperaturama do 19 stepeni. Radio 021

Prognoze za vikend ukazuju na nestabilno i osetno hladnije vreme sa lokalnim nepogodama, naročito u subotu i nedelju, uz nagli pad temperature i moguće "vodene zidove" u pojedinim krajevima.

RHMZ izdao upozorenje: Sledeća tri sata su kritična, ovi delovi Srbije da se spreme za jako nevreme

Oblaci se nadvili nad Vojvodinom Stiglo novo upozorenje: Kiša samo što nije pljuštaće i grmeti Iz RHMZ-a najavljuju i grad Evo gde se očekuju najjači udari

Upozorenje RHMZ: Srbiju u petak i subotu očekuju grmljavinske nepogode uz grad i olujni vetar, u nedelju obilne padavine

Evo gde već pljušti i grmi: Pripremite kišobrane, ovo nas tek očekuje

Prognoza vremena za vikend: U Čačku moguće olujno nevreme, u nedelju osetno zahlađenje

RHMZ najavljuje pljuskove i grmljavine: Za konkretne lokacije – hitna upozorenja

Spremite kišobrane, a bogami i jakne! Đenovski ciklon udara na Srbiju Čubrilo najavljuje dane sa pljuskovima, grmljavinom i naglim zahlađenjem

Sutra protest u Resniku: „Put pravde kreće"

Filmovi o novinarstvu i pritiscima na novinare na ovogodišnjem Beldoksu

Vremenska prognoza Srbije za 15. do 17. maj 2026: sunčano pre podne, pljuskovi i grmljavina popodne, nestabilno i hladnije vikendom

(BLOG) Završeno prvo ročište studentima uhapšenim nakon protesta na Vidovdan, u sud ušli u narodnim nošnjama

Gođevac: Ministarstvo se ponaša kao prepreka utvrđivanju istine o biračkom spisku

