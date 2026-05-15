Vremenska prognoza Srbije za 15. do kraj maja 2026: nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom

Naslovi.ai pre 36 minuta
Nakon stabilnog perioda, večeras počinje novi talas nevremena sa pljuskovima i grmljavinom koji će trajati do kraja maja.

Danas u Srbiji pre podne očekuje se pretežno sunčano vreme, dok će posle podne biti promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, povremeno jak u Vojvodini i na planinama. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 13 stepeni, a dnevne od 22 do 26 stepeni. Prvi pljuskovi očekuju se već oko podneva na zapadu Srbije, naročito u Podrinju i Kolubarskom okrugu. U narednih sat i po vremena oblačni sistemi sa kišom i grmljavinom premestiće se iz zapadne Srbije i Šumadije ka Vojvodini, sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i u Beogradu i izolovanim pojavama u planinskim predelima jugoistoka. Danas RTS Insajder Pressek Telegraf Mondo Telegraf Dnevnik

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za grmljavinske nepogode danas i sutra, kao i za obilne padavine u istočnoj Srbiji u nedelju. Pljuskovi i grmljavine lokalno će biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja, a za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. Grmljavinske nepogode danas posle podne biće retka pojava, dok će sutra biti znatno rasprostranjenije, sa lokalnom pojavom grada i jakim ili olujnim vetrom u najintenzivnijim zonama. RTV Telegraf Euronews NIN InfoKG RTK Serbian News Media Danas Newsmax Balkans Morava info Dnevnik

U subotu, 16. maja, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz lokalnu pojavu grada i jak ili olujni vetar u najintenzivnijim zonama. Južni i jugoistočni vetar biće u pojačanju, a uveče i tokom noći skretanje na zapadni. RTK

Vikend u Novom Sadu biće nestabilan sa kišom i pljuskovima, temperaturom od 14 do 20 stepeni u subotu, dok će u nedelju biti tmurno, svežije i kišovito sa najnižom temperaturom od 11 i najvišom od 14 stepeni. Ponedeljak i utorak donose promenljivo oblačno vreme sa temperaturama do 19 stepeni. Radio 021

Prognoze za vikend ukazuju na nestabilno i osetno hladnije vreme sa lokalnim nepogodama, naročito u subotu i nedelju, uz nagli pad temperature i moguće "vodene zidove" u pojedinim krajevima. Blic Glas Zapadne Srbije Šabačke novosti

Nakon dva dana stabilnog vremena, večeras oko 19.30 časova počinje novi talas nevremena sa pljuskovima i grmljavinom koji će trajati do kraja maja, pogodivši više delova Srbije, uključujući Bačku, Srem, Banat, Šumadiju, Pomoravlje, zapadnu Srbiju i Beograd. Mondo

