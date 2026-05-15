Đedović Handanović u Atini: Srbija će svoju ponudu za NIS dati kompaniji MOL do kraja dana

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će Vlada Srbije do kraja dana saopštiti stav mađarskoj kompaniji MOL Group u vezi sa pregovorima o preuzimanju ruskog udela u NIS, dok bi Odbor direktora o kompaniji MOL o ponudi trebalo da odlučuje u ponedeljak.

Đedović Handanović, koja u Atini učestvuje na sastanku ministara energetike Srbije, Grčke, Bugarske i Severne Makedonije, rekla je da su predstavnici Vlade Srbije razgovarali sa predstavnicima kompanije MOL i da je postignuta saglasnost u određenim pitanjima, kao i da rad Rafinerije ostaje najvažnije pitanje. "Mi smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima MOL i usaglasili smo se po određenim pitanjima. Ostalo je nekolicina otvorenih pitanja, a najvažnije